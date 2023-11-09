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Псково-Печерская духовная семинария получила государственную аккредитацию

09.11.2023 07:35|ПсковКомментариев: 1

Псково-Печерская духовная семинария получила государственную аккредитацию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе семинарии.

Фото здесь и далее: Артемий Бондарев

7 ноября Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала приказ от 3 ноября 2023 года «О государственной аккредитации образовательной деятельности Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования «Псково-Печерская духовная семинария Псковской Епархии Русской Православной Церкви» в отношении уровня высшего образования бакалавриат по направлению «Теология».

Данное решение вынесли на основании заключения экспертной группы Рособрнадзора по результатам аккредитационной экспертизы, проведённой в духовной школе 2 ноября.

При проведении аккредитационной экспертизы семинария оценивалась по шести основным показателям.

Наибольшее количество баллов начисляется за написание диагностической работы, которая была успешно проведена среди студентов II курса бакалавриата, обучающихся по направлению «Теология».

«Прохождение процедуры государственной аккредитации является одним из важнейших событий для нашей самой молодой в России духовной школы. Выпускники, которые закончат вуз по программе "Теология", получат дипломы государственного образца, которые будут признаваться работодателями государственных учреждений. А для самой семинарии откроются новые перспективы, связанные с получением бюджетных мест и выделением бюджетного финансирования для осуществления образовательной и иной деятельности», - рассказали в пресс-службе.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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