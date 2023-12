Церковь / Новости епархии

Служил до 83 лет: каким был старейший клирик псковской епархии Петр Кольцов

17 декабря, в день памяти святой великомученицы Варвары, ушел из жизни старейший священник Псковской епархии Петр Кольцов. Ему было 95 лет, и лишь последние 12 из них он не вел службу в церкви.

Фото: Андрей Шапран / The Best of Russia, архив 2016

