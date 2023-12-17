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Литургия в память об учителях Пушкиногорского района пройдет в Казанской церкви

Мероприятия, посвященные памяти учителей Пушкиногорского района, пройдут в Казанской церкви 24 декабря. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил настоятель Казанской церкви Пушкинских Гор, протоиерей Михаил Иванов.

В церкви совершат поминовение учителей, посвятивших свою жизнь воспитанию подрастающего поколения района.

«Приглашаем посетить божественную литургию, на которой будут помянуты наставники в 9:00. В 10:45 будет совершена панихида. В списке сотрудники образования района с послевоенного времени», - написал он.

В 11:30 состоится чаепитие в доме причта.