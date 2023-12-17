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Армен Мнацаканян: Реставрация Святогорского монастыря — великое дело

Реставрация Святогорского монастыря продолжается в Пушкинских Горах. С ходом работ ознакомились вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян и глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

«С осени весь храм с 37-метровой доминантой – шатровой колокольней — специалисты одели в леса и армированную пленку. Под этим пологом кипит работа. Такого масштаба не было с конца 40-х годов прошлого века. Событие историческое и долгожданное для Пушкинских Гор. Нас с главой района Оксаной Филипповой любезно позволили посмотреть на него изнутри», - написал Армен Мнацаканян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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Специалисты трудятся и в четверике, и в одном из двух приделов. В целом планируется выполнить: фасадные и ремонтно-реставрационные работы внутренних помещений, ремонт крыши и инженерных сетей. В весенний период приступят к благоустройству прилегающей территории.

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«Впечатления огромные. Мы много говорили о реставрации нашего монастыря. Прекрасно понимаю вклад владыки Тихона и Андрея Анатольевича Турчака (сенатора от Псковской области — ред.) в этом деле, но я хочу сказать, что для района в целом и для Пушкинского заповедника это великое дело, потому что наконец мы приступили к тому, о чем долго говорили, - отметил Армен Мнацаканян. - Я считаю, что это великое дело, и спасибо тем людям, которые решили эту задачу. Наконец-то будет красота в нашем районе».