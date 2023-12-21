←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Церковь / Новости епархии 21.12.2023 10:580 Долгожданная книга: к 10-й годовщине памяти убиенного пастыря 21.12.2023 10:580 Долгожданная книга: к 10-й годовщине памяти убиенного пастыря 20.12.2023 11:101 Еще один священник скончался в Псковской области 20.12.2023 10:401 Армен Мнацаканян: Реставрация Святогорского монастыря — великое дело 20.12.2023 07:550 Часть Богом зданных пещер в Печорах закроют в рождественские дни 19.12.2023 20:500 Митрополит Арсений возглавил престольное торжество в храме святителя Николая со Усохи
Церковь / Новости епархии

Долгожданная книга: к 10-й годовщине памяти убиенного пастыря

21.12.2023 10:58|ПсковКомментариев: 0

Презентация книги проповедей отца Павла Адельгейма «С Богом и по-божьи» состоится в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова 26 декабря в 17.00. 

 

Книгу открывает вступительное слово Тихона, теперь митрополита Крымского и Симферопольского, а в период подготовки книги к печати – Псковского и Порховского. Владыка Тихон уже на первой пресс-конференции после назначения на псковскую кафедру, в мае 2018 года, высоко оценил труды на благо церкви священника Павла Адельгейма: «Отец Павел Адельгейм – один из выдающихся, известных и очень интересных священников Псковской епархии, – ответил владыка на вопрос журналиста. - Я лично знал его, хотя немного. Я с уважением отношусь к памяти отца Павла и знаю, что она не предана забвению, его помнят и любят в Пскове. Мы знаем и катехизическую его работу, и образовательную. Он был человеком со своей позицией, и эта позиция была для него принципиальна. У него были непростые отношения с правящим архиереем, и об этом мы тоже знаем. Но я не поставлен здесь судить, кто был прав, кто виноват. Время рассудит. Это был выдающийся пастырь, любящий Церковь Божию, который много потрудился ради Христа. И вспоминаем мы о нем с доброй памятью».

И нынешний владыка – митрополит Арсений – пообещал быть на презентации книги отца Павла.

Псковский священник Павел Адельгейм (1938-2013) – известный в православном мире исповедник веры христовой. Автор книг «Догмат о церкви в канонах и практике» (2002), «Своими глазами» (2010), множества публикаций. За более чем полвека священства (рукоположен в 1959 году) он стал свидетелем разных времен православия в России: от беспросветных, как тогда казалось, гонений, до расцвета и признания церкви одной из основ жизни общества, от разрушения храмов до повсеместного их возрождения.

Значительная и по-особому ценная часть его наследия – проповеди. Глубокая образованность, аналитический ум, литературный одаренность и умение донести живое слово сделали его выдающимся проповедником своего времени. Когда отец Павел произносил проповедь, люди в храме стояли с диктофонами, снимали на видео, делились записями с друзьями, выкладывали в соцсетях. Некоторые проповеди он публиковал в своем «Живом журнале», на страницах которого постоянно возникали горячие заинтересованные дискуссии о вере и церкви. Этот журнал довольно активно посещается и сейчас, спустя 10 лет после гибели батюшки.

Отец Павел был убит в своем доме 5 августа 2013 года ударом ножа в сердце. Убийца признан невменяемым.

В книгу вошли избранные проповеди Пасхального и Годового круга 1966-2013 годов. Расположение текстов позволяет без труда находить нужные проповеди на праздничные, воскресные и другие памятные дни церковного календаря.

Книгу дополняют биографические сведения – основные даты жизни отца Павла – и около 70 фотографий.

Из-за роста цен подготовка книги и особенно печать оказались весьма недёшевы. Но только на презентации книгу можно будет приобрести по ее себестоимости. Все деньги, вырученные от продажи, будут направлены на помощь болящим вдове священника, матушке Вере Михайловне, и дочери Марии.

Виктор Яковлев 

Теги: #проповедь #книга
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
21.12.2023, 10:580 Долгожданная книга: к 10-й годовщине памяти убиенного пастыря 20.12.2023, 11:101 Еще один священник скончался в Псковской области 20.12.2023, 10:401 Армен Мнацаканян: Реставрация Святогорского монастыря — великое дело 20.12.2023, 07:550 Часть Богом зданных пещер в Печорах закроют в рождественские дни
19.12.2023, 20:500 Митрополит Арсений возглавил престольное торжество в храме святителя Николая со Усохи 19.12.2023, 19:500 Литургия в память об учителях Пушкиногорского района пройдет в Казанской церкви 19.12.2023, 15:393 Кот Владыка и бульдог Хрюнстон блаженствуют в Крыму — митрополит Тихон 19.12.2023, 10:120 Служил до 83 лет: каким был старейший клирик псковской епархии Петр Кольцов
19.12.2023, 09:320 День святителя Николая Чудотворца отмечают православные 17.12.2023, 21:140 Скончался один из старейших священников Псковской епархии Петр Кольцов 17.12.2023, 14:210 Способ побороть гневные помыслы назвал студентам митрополит Арсений 15.12.2023, 12:400 «Пастырь»: О значении веры в жизни человека. ВИДЕО
15.12.2023, 11:390 Реставрация башни Нижних решеток продолжается в Псково-Печерском монастыре 14.12.2023, 11:580 Фасады и ограда церкви Святого Лазаря в Печорах приобрели законченный вид 14.12.2023, 11:420 Блаженную Зинаиду вспоминают в Псково-Печерском монастыре 13.12.2023, 19:400 В день памяти апостола Андрея Первозванного митрополит Арсений совершил литургию в Псково-Печерской духовной семинарии
11.12.2023, 17:440 Стефановскую церковь Мирожского монастыря подготовили к реставрации 09.12.2023, 16:400 Региональный этап XXXII Рождественских чтений стартовал в Псковской епархии 09.12.2023, 09:560 Реставрацию старинной церкви завершают в Плюсском районе 08.12.2023, 12:331 Традиционный крестный ход вокруг Пскова состоится 20 декабря
07.12.2023, 18:421 Митрополит Тихон планирует написать книгу о Сталине 07.12.2023, 11:570 Оконные заполнения установили в церкви Святого Лазаря в Печорах 06.12.2023, 22:000 История Костельникова монастыря станет темой лекции в Пскове 04.12.2023, 21:590 20-летие возобновления приходской жизни отметили в псковском храме святителя Василия Великого (на Горке)
04.12.2023, 21:090 Реставрацию монастыря в Пушкинских Горах планируют завершить летом 2024 года 04.12.2023, 11:120 Колокольню Снетогорского монастыря в Пскове восстановят из руин 01.12.2023, 17:580 Новый купол и крест установили на церкви Святого Лазаря в Печорах 26.11.2023, 23:260 Глава Донской митрополии, уроженец Порхова совершил паломничество к святыням Псковской земли
25.11.2023, 21:000 Новый храм в плюсской деревне Заянье освятил митрополит Арсений 24.11.2023, 22:013 Митрополит Арсений встретился с участниками международного фестиваля «На том стоим» 24.11.2023, 11:540 «Пастырь»: О жизни и трудах святителя Иоанна Златоуста. ВИДЕО 22.11.2023, 22:233 Подготовка к реставрации церкви Николы со Усохи продолжается в Пскове
22.11.2023, 19:251 Митрополит Тихон объяснил, почему сравнил Крым с курортами Колымы 22.11.2023, 18:527 Митрополит Тихон: Путин должен сам сказать, кто его духовник 22.11.2023, 18:030 Память погибшего священника Александра Цыганова почтили в Псковской епархии 21.11.2023, 07:362 Кот митрополита Тихона Владыка уехал в Крым
19.11.2023, 21:070 Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Крыпецком монастыре 19.11.2023, 09:400 Завершается строительство храма святых царственных Страстотерпцев в Дно 15.11.2023, 19:000 Работы по усилению фундаментов башни Нижних решеток завершают в Печорах 15.11.2023, 17:321 Храмы Мальского монастыря в Печорском районе находятся в аварийном состоянии
15.11.2023, 09:031 Строительный тепляк оборудуют на колокольне Троицкого собора в Пскове 13.11.2023, 20:430 Устройство подземных инженерных коммуникаций завершается в Пороховых погребах Псковского кремля 12.11.2023, 20:200 Официальный сайт псковской епархии возвращается на прежний адрес 12.11.2023, 10:400 Митрополит Арсений посетил Картинную галерею Псковского музея-заповедника
10.11.2023, 15:590 «Пастырь»: О великомучениках. ВИДЕО 09.11.2023, 15:380 Проект реставрации иконостаса Троицкого собора в Пскове прошел госэкспертизу 09.11.2023, 07:351 Псково-Печерская духовная семинария получила государственную аккредитацию 08.11.2023, 11:013 Музей христианства планируют открыть в Пскове
08.11.2023, 10:018 Митрополит Тихон: Все объекты в Печорах и области будут завершены 04.11.2023, 21:220 Митрополит Арсений совершил божественную литургию в Спасо-Казанском монастыре Острова 04.11.2023, 17:340 Патриарх Кирилл представил московский список Казанской иконы — РПЦ 04.11.2023, 12:443 Митрополит Тихон приехал в гости в Псково-Печерский монастырь
04.11.2023, 11:102 Патриарх Кирилл представил оригинал иконы Казанской Божией Матери, который считали утерянным 04.11.2023, 09:390 Казанскую икону Божией Матери чтят православные 4 ноября 03.11.2023, 08:113 Митрополиту Тихону поручили проконтролировать подготовку к юбилею Пушкина в Святогорском монастыре 01.11.2023, 08:470 Три тысячи хвойных деревьев высадят в Псково-Печерском монастыре
30.10.2023, 12:400 Митрополит Арсений совершил панихиду по православным, безвинно пострадавшим в годы гонений 30.10.2023, 10:170 Каменную ограду восстановили в ️церкви святого Лазаря в Печорах 29.10.2023, 14:000 Построенную силами Клуба полковников часовню освятили в Себежском районе 28.10.2023, 00:300 Священник Антоний Афанасьев о поминовении усопших
27.10.2023, 15:560 «Пастырь»: Молитва об усопших. ВИДЕО 26.10.2023, 21:481 Псково-Печерский монастырь предлагает подать на поминовение об упокоении на родительскую субботу через сайт 26.10.2023, 20:512 Митрополит Тихон: Псковичи - вы всегда в моем сердце! 26.10.2023, 20:124 Патриарх Кирилл встретился с митрополитом Псковским и Порховским Арсением
25.10.2023, 16:270 Митрополит Арсений обратился к православным псковичам на принесении мощей великомученика Георгия Победоносца 25.10.2023, 11:280 Псковичи пришли поклониться мощам великомученика Георгия Победоносца. ФОТО 25.10.2023, 10:470 Память митрополита Иоанна (Разумова) почтят в Пскове 25.10.2023, 09:450 Мощи святого великомученика Георгия Победоносца прибыли в Псковский кремль
24.10.2023, 14:340 Патриарх назвал кошмарными заявления молодежи о желании «свалить из Рашки» 23.10.2023, 07:565 Митрополит Тихон рассказал о поручении Путина по Крыму 23.10.2023, 07:370 Крестный ход вокруг Пскова состоится 26 октября 22.10.2023, 18:512 Митрополит Арсений: Псковская кафедра становится для меня родной
22.10.2023, 14:360 Митрополит Тихон возглавил первую после назначения божественную литургию в Крыму 22.10.2023, 13:360 Архимандрита Романа вспоминают в Псково-Печерском монастыре 22.10.2023, 12:162 Митрополит Тихон назвал своей задачей сохранение мира и единства в Крыму 22.10.2023, 10:180 Росписи часовни Успения Божией Матери освятили в Невеле
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru