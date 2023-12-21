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Долгожданная книга: к 10-й годовщине памяти убиенного пастыря

Презентация книги проповедей отца Павла Адельгейма «С Богом и по-божьи» состоится в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова 26 декабря в 17.00.

Книгу открывает вступительное слово Тихона, теперь митрополита Крымского и Симферопольского, а в период подготовки книги к печати – Псковского и Порховского. Владыка Тихон уже на первой пресс-конференции после назначения на псковскую кафедру, в мае 2018 года, высоко оценил труды на благо церкви священника Павла Адельгейма: «Отец Павел Адельгейм – один из выдающихся, известных и очень интересных священников Псковской епархии, – ответил владыка на вопрос журналиста. - Я лично знал его, хотя немного. Я с уважением отношусь к памяти отца Павла и знаю, что она не предана забвению, его помнят и любят в Пскове. Мы знаем и катехизическую его работу, и образовательную. Он был человеком со своей позицией, и эта позиция была для него принципиальна. У него были непростые отношения с правящим архиереем, и об этом мы тоже знаем. Но я не поставлен здесь судить, кто был прав, кто виноват. Время рассудит. Это был выдающийся пастырь, любящий Церковь Божию, который много потрудился ради Христа. И вспоминаем мы о нем с доброй памятью».

И нынешний владыка – митрополит Арсений – пообещал быть на презентации книги отца Павла.

Псковский священник Павел Адельгейм (1938-2013) – известный в православном мире исповедник веры христовой. Автор книг «Догмат о церкви в канонах и практике» (2002), «Своими глазами» (2010), множества публикаций. За более чем полвека священства (рукоположен в 1959 году) он стал свидетелем разных времен православия в России: от беспросветных, как тогда казалось, гонений, до расцвета и признания церкви одной из основ жизни общества, от разрушения храмов до повсеместного их возрождения.

Значительная и по-особому ценная часть его наследия – проповеди. Глубокая образованность, аналитический ум, литературный одаренность и умение донести живое слово сделали его выдающимся проповедником своего времени. Когда отец Павел произносил проповедь, люди в храме стояли с диктофонами, снимали на видео, делились записями с друзьями, выкладывали в соцсетях. Некоторые проповеди он публиковал в своем «Живом журнале», на страницах которого постоянно возникали горячие заинтересованные дискуссии о вере и церкви. Этот журнал довольно активно посещается и сейчас, спустя 10 лет после гибели батюшки.

Отец Павел был убит в своем доме 5 августа 2013 года ударом ножа в сердце. Убийца признан невменяемым.

В книгу вошли избранные проповеди Пасхального и Годового круга 1966-2013 годов. Расположение текстов позволяет без труда находить нужные проповеди на праздничные, воскресные и другие памятные дни церковного календаря.

Книгу дополняют биографические сведения – основные даты жизни отца Павла – и около 70 фотографий.

Из-за роста цен подготовка книги и особенно печать оказались весьма недёшевы. Но только на презентации книгу можно будет приобрести по ее себестоимости. Все деньги, вырученные от продажи, будут направлены на помощь болящим вдове священника, матушке Вере Михайловне, и дочери Марии.

Виктор Яковлев