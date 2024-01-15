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Стало известно время ближайших богослужений митрополита Арсения

Митрополит Псковский и Порховский Арсений совершит всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова вечером 18 января, накануне празднования Крещения Иисуса Христа. Начало в 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

19 января, в празднование Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит Арсений совершит божественную литургию и великое освящение воды в храме Богоявления Господня (с Запсковья) города Пскова. Начало богослужения - 10:00.

20 января, в празднование Собора пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, митрополит Арсений совершит божественную литургию в храме Рождества Иоанна Предтечи на подворье Савво-Крыпецкого монастыря в городе Пскове. Начало богослужения - 10:00.

Вечером 20 января, накануне 33-й недели по Пятидесятнице, по Богоявлении, митрополит Арсений возглавит всенощное бдение в храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы (в Кузнецах) города Пскова. Начало богослужения - 17:00.

21 января, в 33-ю неделю по Пятидесятнице, по Богоявлении, митрополит Арсений совершит божественную литургию в Свято-Благовещенской Никандровой пустыни. Начало богослужения - 10:00.