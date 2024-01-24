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День памяти святой мученицы Татианы отмечают православные 25 января

25.01.2024 08:30|ПсковКомментариев: 0

День памяти святой мученицы Татианы отмечают православные 25 января. Святая мученица Татиана родилась в Риме, в семье знатного сановника, тайно исповедавовшего христианскую веру и воспитавшего свою дочь в истинном почитании и верности христианской вере.

Святая Татиана не пожелала выходить замуж, а решила посвятить себя служению церкви. Она была поставлена диаконисой в одном из римских храмов и все свои силы отдавала исполнению церковных обязанностей.

Святая мученица Татиана пострадала во время гонения на христиан при малолетнем императоре Александре Севере (222—235). Ее схватили и привели в капище Аполлона, где принуждали принести жертву языческому идолу. Отказавшись, святая Татиана была подвергнута жестоким пыткам.

По ее молитве трижды разрушались статуи языческих богов. Мучения, которым подвергали святую Татиану, либо не причиняли ей вреда, либо за ночь следы их бесследно исчезали, или сами мучители страдали от ударов, наносимых невидимой рукой. Знамения силы и истины Господней, явленные в мученичестве святой Татианы, многих привели к вере во Христа. 

В Псково-Печерском монастыре хранится ковчежец с ее десницей, которую в 1977 году передал отцу Иоанну (Крестьянкину) его двоюродный брат — иеромонах Владимир (Москвитин), родной брат архимандрита Афанасия (Москвитина), у которого эти мощи хранились ранее.

«Отец Афанасий служил в селе Спасском Клинского района Московской области 22 года, вплоть до дня кончины. Ему свою святыню передали благочестивые супруги именитого рода, его духовные чада, впоследствии оба принявшие от отца Афанасия монашеский постриг. Они же в свое время выкупили святые мощи на золотую валюту при разорении Царскосельского дворца, где они хранились.
По жестокости прошедших лет святыня хранилась втайне как у супругов, так и у отца Афанасия, но всегда с должными ей почестями и молитвенным предстоянием перед нею. В обители десницу мученицы Татианы переоблачили и сокрыли в ковчежце, в коем она покоится и поныне в храме Архистратига Божия Михаила, с правой стороны царских врат», - рассказали в Псково-Печерском монастыре. 

Еще святую мученицу Татиану считают покровительницей студентов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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