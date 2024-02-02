Инъектирование стен завершают в башне Нижних решеток в Печорах

Завершается инъектирование стен и фундаментов башни Нижних решеток в Псково-Печерском монастыре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».
Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области»
Башня построена в период Ливонской войны в 1558-1565 годах, во времена игумена Корнилия, по приказу Ивана Грозного. Входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псково-Печерского монастыря» XIV-XX веков.
Фортификационное сооружение имеет ворота, которые в древности были оснащены подъемными решетками - они опускались при угрозе нападения.
После пожара 1688 года, когда монастырь выгорел, башня потеряла военное значение и продолжала разрушаться.
В 1960-х годах при архимандрите Алипии крепостной ансамбль был полностью восстановлен из руин.
В 2020 году специалисты из Пскова и Санкт-Петербурга совместно разработали проект реставрации и приспособления башни для современного использования.
Руководство работами осуществляет АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова и Псковской области».