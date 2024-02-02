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Инъектирование стен завершают в башне Нижних решеток в Печорах

Завершается инъектирование стен и фундаментов башни Нижних решеток в Псково-Печерском монастыре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области»

Башня построена в период Ливонской войны в 1558-1565 годах, во времена игумена Корнилия, по приказу Ивана Грозного. Входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псково-Печерского монастыря» XIV-XX веков.

Фортификационное сооружение имеет ворота, которые в древности были оснащены подъемными решетками - они опускались при угрозе нападения.

После пожара 1688 года, когда монастырь выгорел, башня потеряла военное значение и продолжала разрушаться.

В 1960-х годах при архимандрите Алипии крепостной ансамбль был полностью восстановлен из руин.

В 2020 году специалисты из Пскова и Санкт-Петербурга совместно разработали проект реставрации и приспособления башни для современного использования.

Руководство работами осуществляет АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова и Псковской области».