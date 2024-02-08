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Новые купола с крестами освятили в Старовознесенском храме Пскова

Освящение куполов и крестов на храме Вознесения Господня города Пскова состоялось 7 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Ярослав Шувалов

Чин освящения новосооруженных крестов и куполов совершил настоятель храма иерей Олег Иванов. Главный купол Вознесенского храма, построенного в XV веке, и купол над боковым приделом выполнены из натурального лемеха (специально обработанных осиновых дощечек), такой черепицей покрывали купола храмов на Руси еще в средние века.

За богослужением на месте Старо-Вознесенского женского монастыря молились прихожане храма и представители подрядной организации «Спектр», выполнявшей ремонтно-реставрационные работы.

По окончании молебна иерей Олег Иванов обратился с пастырским словом к собравшимся, подчеркнув важность сохранения духовных традиций, культурного наследия и поблагодарил каждого из собравшихся за вклад в преображение облика одного из древнейших храмов города.