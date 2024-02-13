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Не дать истории умереть: кто спасет Анастасиевскую часовню в Пскове

Анастасиевскую часовню в Пскове – памятник архитектуры и монументальной живописи 1911 года – совсем скоро ждут великие перемены. В этом году должны начаться работы по ее переносу и реставрации, главная задача которых – спасти находящиеся внутри фрески, выполненные по эскизам великого художника Николая Рериха.

Фото Александра Елисеева

Благотворительный фонд имени Е. И. Рерих вот уже пятый год борется за сохранение уникального культурного достояния, взывает к общественности и пытается донести: промедление смерти подобно. Без реставрации безвозвратно будут утеряны не только фрески, но и огромный пласт истории Псковской земли.

Президент благотворительного фонда имени Е. И. Рерих Павел Журавихин рассказал, как фрески спасала вся Россия, какие трудности по их сохранению приходится преодолевать, и что ждет часовню в этом году. Подробнее читайте в материале «МК в Пскове» >>>.