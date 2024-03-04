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Церковь / Новости епархии

Вычинку разрушенного камня продолжают на барабане купола церкви Николы со Усохи в Пскове

07.03.2024 07:35|ПсковКомментариев: 0

Вычинку разрушенного камня продолжают на барабане купола церкви Николы со Усохи (XVI век) в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение» 

Работа разделена на этапы:

  • удаление деструктивных участков;
  • удаление крупных осколков и крошки специальными металлическими щетками;
  • с помощью компрессора или строительного пылесоса убирают еще более мелкие частицы;
  • перед самой кладкой камня идёт подготовка поверхности с обязательным смачиванием водой;

Как уточнили специалисты, для хорошего результата необходимо соблюдать все условия. Могут быть включены также обессоливание, камнеукрепление, биоцидная обработка. Необходимость дополнительных этапов зависит от состояния реставрируемой поверхности.

«Специалисты работают в специальном тепляке, устроенном на лесах вокруг барабана купола. Это позволяет не останавливать работы во время неблагоприятных погодных условий, является более комфортным и безопасным для реставраторов», - добавили в учреждении.

Источник: Псковская Лента Новостей
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