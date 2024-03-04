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Вычинку разрушенного камня продолжают на барабане купола церкви Николы со Усохи в Пскове

Вычинку разрушенного камня продолжают на барабане купола церкви Николы со Усохи (XVI век) в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Работа разделена на этапы:

удаление деструктивных участков;

удаление крупных осколков и крошки специальными металлическими щетками;

с помощью компрессора или строительного пылесоса убирают еще более мелкие частицы;

перед самой кладкой камня идёт подготовка поверхности с обязательным смачиванием водой;

Как уточнили специалисты, для хорошего результата необходимо соблюдать все условия. Могут быть включены также обессоливание, камнеукрепление, биоцидная обработка. Необходимость дополнительных этапов зависит от состояния реставрируемой поверхности.

«Специалисты работают в специальном тепляке, устроенном на лесах вокруг барабана купола. Это позволяет не останавливать работы во время неблагоприятных погодных условий, является более комфортным и безопасным для реставраторов», - добавили в учреждении.