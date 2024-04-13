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Реставраторы приступили к изготовлению железной решётки-герсы для Псково-Печерского монастыря

Реставраторы приступили к изготовлению железной решётки-герсы для башни Нижних решеток Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фотографии: АНО «Возрождение»

Фортификационная решётка для крепостных ворот изготавливается из массивных металлических деталей, заострённых внизу. При этом используются разные виды ковки, исторические крепления.

«В древности решетка-герса перемещалась в проёме ворот вверх и вниз по вертикальным пазам и подвешивалась на канате, который обрубался в случае нападения противника и быстро закрывался проём.Герса использовалась во многих средневековых крепостях и представляла собой рубеж обороны во время осады или внезапного нападения. В воротах часто устанавливались две герсы. Внутренняя в этом случае закрывалась первой, а внешняя — второй. Бойницы в стенах башни позволяли лучникам истреблять атакующих, попавших в эту западню», – рассказали реставраторы.

Башня Нижних решеток построена в период Ливонской войны в 1558-1565 годах, во времена игумена Корнилия. Входит в архитектурный ансамбль монастыря.