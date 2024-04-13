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Псково-Печерский монастырь в снежном покрове запечатлели в обители. ФОТО

Псково-Печерский монастырь в снежном покрове запечатлел архимандрит Филарет (Кольцов). Об этом сообщает Telegram-канал обители.

Фото здесь и далее: Псково-Печерский монастырь / Telegram

«Архимандрит Филарет (Кольцов) поделился с нами запечатленной им необыкновенной красотой обители в снежном покрове», - сообщили в монастыре.

Ранее хранитель мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» в составе Государственного Пушкинского заповедника Юлия Узенёва поделилась снимками снега на территории усадьбы.

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Снег выпал в Псковской области 19 апреля.