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Древнюю башню продолжают реставрировать в Печорах

Продолжается реставрация Тарарыгиной башни – памятника архитектуры XVI века – в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фотографии: Telegram-канале АНО «Возрождение»

Для укрепления стен и фундаментов инъекционными растворами проводится:

бурение отверстий под инъекционные;

монтаж инъекционных пакеров.

Завершены работы по устройству деревянных перекрытий между ярусами.

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«Башня Тарарыгина, или Наугольная, первоначально была круглой. В 1615 году она была разрушена шведами. При восстановлении башне придали прямоугольную форму. В нижнем ярусе стены башни сохранились бойницы щелевидной формы, отличающиеся от квадратных амбразур верхних ярусов, в XVII веке облицованных кирпичом. Предположительно, щелевидные бойницы – это сохранившиеся детали первичной башни, разрушенной во время сражения. Остатки земляных бастионов и вала перед крепостью, возведенные в 1701 году по указу Петра I, сохранились и сегодня», - отметили в АНО «Возрождение».

Башня Тарарыгина – объект культурного наследия федерального значения.