Отреставрированные кресты Иоанно-Богословского собора освятили в Крыпецком монастыре в Псковском районе 28 мая. Чин освящения провел наместник обители, иеромонах Всеволод. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Фотографии: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
Каменная соборная церковь была построена в 1557 году. Об этом свидетельствует упоминание в Псковской летописи: «В лето 7065 совершена бысть церковь в Крыпецком монастыри Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова каменная игуменом Феоктистом».
Реставрационные работы в монастыре идут полным ходом. Проводена замена кровли и стропильной системы, реставрация глав и крестов собора.
В планах - замена полов, штукатурные работы.
Это одна из знаменитых древних обителей Псковской земли. Основана Саввой Крыпецким. С монастырем связаны имена Афанасия Ордин-Нащокина в XVII веке и митрополита Евгения Болховитинова в XIX веке, который оставил описание обители.