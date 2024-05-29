Церковь / Новости епархии

Отреставрированные кресты Иоанно-Богословского собора освятили в Крыпецком монастыре

Отреставрированные кресты Иоанно-Богословского собора освятили в Крыпецком монастыре в Псковском районе 28 мая. Чин освящения провел наместник обители, иеромонах Всеволод. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фотографии: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Каменная соборная церковь была построена в 1557 году. Об этом свидетельствует упоминание в Псковской летописи: «В лето 7065 совершена бысть церковь в Крыпецком монастыри Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова каменная игуменом Феоктистом».

Реставрационные работы в монастыре идут полным ходом. Проводена замена кровли и стропильной системы, реставрация глав и крестов собора.

Смотрите также Аварийную кровлю меняют в Крыпецком монастыре в Псковском районе

В планах - замена полов, штукатурные работы.

Это одна из знаменитых древних обителей Псковской земли. Основана Саввой Крыпецким. С монастырем связаны имена Афанасия Ордин-Нащокина в XVII веке и митрополита Евгения Болховитинова в XIX веке, который оставил описание обители.