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Празднества в честь иконы Божией Матери «Умиление» пройдут в Псково-Печерском монастыре

Празднование в честь иконы Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской проходит сегодня, 3 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Икона Пресвятой Богородицы «Умиление» – одна из главных святынь обители. В летописях монастыря она именуется также Владимирскою, потому является точным списком с известного чудотворного образа Пресвятой Богородицы, выполненным благочестивым иеромонахом Арсением Хитрошем, принесена в Псково-Печерский монастырь в игуменство преподобномученика Корнилия.

В 1581 году, когда польский король Стефан Баторий пришел в землю Псковскую с множеством польских и литовских войск, по повелению Самой Пресвятой Богородицы эта икона была поставлена у пробитого места на крепостной стене (на верхнем боевом настиле). Летопись свидетельствует, что нападавшие стреляли в икону, но безуспешно: ядра падали перед образом Пресвятой Богородицы, никому не вредя.

В память чудесного избавления Пскова от Баториевой осады, при царе Феодоре Иоанновиче она была украшена жемчугом и камнями. Избранней Заступнице рода христианского, покрывающей и спасающей люди правоверныя, иноком благоскорбящим Подательнице вечнаго радования, благодарственная от души восклицаем пения.

Празднество в честь этой иконы совершается 21 мая (3 июня), 23 июня (6 июля), 26 августа (8 сентября), в 7-ю Неделю по Пасхе в память об избавлении Псковской земли от нашествия войск Стефана Батория в 1581 году и 7 (20) октября в память об избавлении от нашествия Наполеона в 1812 году.