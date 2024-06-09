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Устинов день отмечают 14 июня: как ветер предсказывает погоду

14 июня в православном календаре вспоминают сразу нескольких святых. Первый из них - Иоанн Кронштадтский, который является одним из самых почитаемых святых конца XIX — начала XX века. Он был выдающимся проповедником, духовником, настоятелем Андреевского собора в Кронштадте. Второй святой, почитаемый 14 июня — это Иустин Философ, который жил во II веке и был одним из самых важных святых Сербской Православной Церкви.

Именно в честь Иустина 14 июня назвали Иустинов день. Другое название праздника — Устин-брусничные губы. Считалось, что именно этот день окончательно отделяет весну от лета.

Как и у любого праздника народного календаря, у Устинова дня есть свои приметы и запреты. Подробнее о них читайте в новом материале «МК в Пскове» >>>.