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Святую Троицу отмечают православные христиане

Один из главных христианских праздников — День Святой Троицы — отмечается на 50-й день после Пасхи. В этом году он выпадает на 23 июня.

В православии он относится к числу двунадесятых праздников и прославляет Пресвятую Троицу, пишет calend.ru. А Пятидесятницей он называется потому, что сошествие Святого Духа на Апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом.

В этот праздник в церквях сразу после Божественной литургии, совершается вечерня в воспоминание сошествия на святых апостолов Духа Утешителя. Во время этого богослужения читаются коленопреклоненные молитвы, о ниспослании и нам Духа Святого, Духа премудрости, Духа разума и страха Божия (молитва коленопреклоненная после сугубой ектении).

Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелеными веточками березы, цветами.