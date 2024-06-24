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Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре

Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре.Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Завершена работа по реставрации куполов. Заменен металл остова, на котором установлены кресты, выполнена обшивка главок. Покрытие из меди покрыто специальным составом, проведено патинирование Искусственное состаривание выполняется с целью придания историчности обновленным элементам памятника архитектуры», - рассказали реставраторы.

Продолжается ремонт фасадов и кровли. Проводятся гидроизоляционные работы. Эти мероприятия помогут уменьшить риск протечек и дальнейшего повреждения древних стен Иоанно-Богословского собора.

Работы начались в августе 2023 года, по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона. Проект выполнен по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области».

На протяжении многих лет храмовый комплекс приходилось ремонтировать из-за протечек кровли. Кладка и штукатурка фасадов разрушалась от попадания влаги. Монастырь основан в 1455 году афонским монахом, преподобным Саввой Крыпецким, выходцем из Сербии. В 1557 году построена каменная соборная Иоанно-Богословская церковь. К началу XX века Крыпецкий монастырь был одним из богатейших в России.

В 1918 году монастырь был закрыт, из обители вывезены ценности. В храме до 1950 года располагался скотный двор. В 1960 году ансамбль Крыпецкого монастыря объявлен памятником республиканского значения. В 1990 году в монастырь передан Русской православной церкви, возобновлена монашеская жизнь и реставрация памятников архитектуры.