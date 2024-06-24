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Общество православных педагогов появится в Псковской области

Архиепископ Печерский Матфей, викарий Псковской епархии, принял участие во встрече с педагогами-прихожанами православных храмов города Пскова, состоявшейся на территории Пороховых погребов Псковского кремля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Ярослав Шувалов

Возглавил встречу митрополит Псковский и Порховский Арсений. Также в беседе участвовали: руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии протоиерей Роман Ледин, секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, благочинный храмов города Пскова протоиерей Андрей Большанин, первый проректор Псково-Печерской духовной семинарии игумен Августин (Заярный), настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора иеромонах Алексий (Годлевский), заведующая кафедрой философии и теологии Псковского государственного университета Марина Манойлова.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия Православной Церкви и образовательных учреждений Псковской области. Также поднималась тема потребности общества в воспитании у подрастающего поколения целостного религиозного мировоззрения.

По итогам встречи митрополит Арсений благословил создать на территории епархии Общество православных педагогов.