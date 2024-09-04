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Реставрацию Стефановской церкви Мирожского монастыря хотят закончить к ноябрю 2025 года

Реставрацию на объекте культурного наследия федерального значения «Стефановская церковь со Святыми вратами, колокольней и братским корпусом» в Мирожском монастыре в Пскове планируют завершить к ноябрю 2025 года, об этом сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области в ответ на запрос Псковской Ленты Новостей.

Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)

В настоящее время работы по сохранению объекта культурного наследия выполняет организация «Архитектурно-реставрационная мастерская АРКАДА-НТ» из Москвы.

В Стефановской церкви проводятся ремонтно-реставрационные работы с приспособлением для современного использования. Заказчиком работ является автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове».

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Церкви возвращают первоначальный облик. Уже проведены кровельные работы и восстановление фасадов с наружной стороны. Специалисты воспроизвели декоративный орнамент «городок», воссоздали купол и покрыли его оцинкованным железом, а также полностью восстановили деревянный карниз на колокольне.

Напомним, каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана построена в 1403-1404 годах. В конце XVII века церковь была перестроена и освящена в 1713 году. Иконы с изображением Пскова, датированные первой четвертью XVII века и рубежом XVII-XVIII веков, показывают два строительных периода церкви.

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В 1968 году Стефановская церковь передана Псковскому музею-заповеднику, а в 1994 году она перешла в ведение Псковской епархии.

Работы на объекте, в соответствии с выданным разрешением, должны быть завершены до 1 ноября 2025 года.