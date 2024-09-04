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Ночную литургию для молодежи провел митрополит Матфей в Пскове

Ночная литургия для молодежи прошла в храме Трех Святителей под руководством митрополита Псковского и Порховского Матфея, сообщил корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: диакон Лев Савинов

Участие в богослужении приняли 55 молодых людей. Служба началась с исповеди и завершилась богослужением.

«Это хорошо, что молодежь сейчас собирается на службы. В ночной литургии есть особая атмосфера, все при свечах и ночном покрове. Мне было приятно сегодня здесь присутствовать», - прокомментировал встречу митрополит Псковский и Порховский Матфей.

После богослужения молодежь пригласили на чаепитие с владыкой, в ходе которой каждый мог познакомиться с митрополитом и задать ему насущные вопросы.

Организатором вечера стал молодежный клуб при Псковской епархии «Триада».

Фото: диакон Лев Савинов

«Мы с владыкой пять дней назад проходили мимо нашего клуба и он услышал, что у нас шумно и весело. Так и решили, что первую его литургию на псковской земле он проведет с нами. Обычно молодежь в ночь пятницы веселится и гуляет. Но не у нас. В Евангелии говорится, если на службу придут двое человек, то господь соединится в них… сегодня нас было 55! Представьте, какое это было единство! И все — молодежь. Сейчас молодежь вовлечена в православное движение и мы будем развивать это в еще больших масштабах», - рассказал о впечатлениях отец Тигрий, руководитель молодежного клуба при Псковской епархии «Триада».