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Настоятеля Спасо-Преображенского храма Локни перевели в Великие Луки

Иерей Вадим, настоятель Спасо-Преображенского храма Локни, заканчивает своё служение в поселке и отправляется на новое место служения в Великие Луки, сообщается в Telegram-канале главы Локнянского муниципального округа Ивана Белугина.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Ивана Белугина

«Я вручил ему благодарственное письмо за всё, что он сделал для нашего округа», - написал Иван Белугин.

Отец Вадим служил в Спасо-Преображенском храме 8 лет. Отмечается, что за это время он помог многим людям.

«Нам жаль, что он уезжает, но хорошо, что не так далеко, мы сможем поддерживать связь», - подытожил глава округа.