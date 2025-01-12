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Митрополит Матфей обсудил с генеральным директором Русского музея планы на будущее сотрудничество

Встреча митрополита Псковского и Порховского Матфея с генеральным директором Государственного Русского музея Аллой Маниловой состоялась 3 фераля, сообщили в Telegram-канале Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

В ходе встречи были подведены промежуточные итоги проведения выставки «Вслед за Христом. Священное Писание в русской живописи второй половины XIX — начала XX века», посвящённой 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Всероссийского.

Выставка открылась в картинной галерее архимандрита Алипия (Воронова) при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 7 января 2024 года в рамках соглашения о сотрудничестве между Псковской епархией и Государственным Русским музеем. Также были обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия.

В память о встрече митрополит Матфей преподнес Алле Маниловой образ Воскресения Христова.