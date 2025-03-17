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Вернуть первоначальную красоту наружному декору Троицкого собора в Пскове планируют при реставрации

Реставрационные работы начнут на фасадах Свято-Троицкого кафедрального собора Псковского кремля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фотографии: Псковская епархия

Перед началом работ провели фотофиксацию состояния объекта. Обследование зондажей показало, что при ремонтах прошлых десятилетий использовалась штукатурка с применением цемента. Это материал способствует быстрому разрушению бутовой кладки.

«На первом этапе реставраторам предстоит работа по полному удалению штукатурки с фасадов. Реставраторы вернут первоначальную красоту наружному декору собора. Керамические изразцы, покрытые глазурью и лепные украшения – оконные наличники верхнего этажа, закомары-кокошники приведут в порядок, будут воссозданы утраты», - сообщили в епархии.

Полихромные изразцы выявил историк архитектуры Петр Покрышкин в 1912 году. Они были полностью забелены в ходе ремонтных работ XVIII столетия. Поэтому их нельзя видеть ни на графических изображениях первой половины XIX века, ни на фотографиях конца XIX - начала XX веков.

Сохранившийся Троицкий собор возводился в камне в 1682-1699 годах на основе предыдущего строения, при этом высота здания достигла отметки в 72 метра.

Нижний ярус храма украшен поясом изразцовых керамических плит и тяжелыми наличниками.

«В 1893-1895 годах под руководством псковского городского архитектора Ф. П. Нестурха фасады здания получили новую отделку. Отлитые из цемента декоративные элементы оформили большинство оконных проемов здания, карнизы, проездные арки крыльца и т. д. Изменения не коснулись лишь убранства оконных проемов придельных церквей и алтарных апсид, сохранивших свой первоначальный барочный рисунок, а также оконных наличников барабанов главного храма, сохранивших отделку конца XVIII века», - добавили в епархии.

После Великой Отечественной войны Троицкий собор стал одним из первых отреставрированных памятников архитектуры.

«В 1969-1972 годах художники-керамисты В. Цивин и Е. Перл проводили работы по расчистке, исследованию и реставрации керамического фриза, расположенного под окнами второго этажа на фасаде Троицкого собора. Недостающие и разбитые изразцы Троицкого собора были восполнены копиями, изготовленными на Ленинградском комбинате декоративно-прикладного искусства», - заключили в епархии.