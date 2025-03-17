Вернуть первоначальную красоту наружному декору Троицкого собора в Пскове планируют при реставрации

Реставрационные работы начнут на фасадах Свято-Троицкого кафедрального собора Псковского кремля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.
Фотографии: Псковская епархия
Перед началом работ провели фотофиксацию состояния объекта. Обследование зондажей показало, что при ремонтах прошлых десятилетий использовалась штукатурка с применением цемента. Это материал способствует быстрому разрушению бутовой кладки.
Полихромные изразцы выявил историк архитектуры Петр Покрышкин в 1912 году. Они были полностью забелены в ходе ремонтных работ XVIII столетия. Поэтому их нельзя видеть ни на графических изображениях первой половины XIX века, ни на фотографиях конца XIX - начала XX веков.
Сохранившийся Троицкий собор возводился в камне в 1682-1699 годах на основе предыдущего строения, при этом высота здания достигла отметки в 72 метра.
Нижний ярус храма украшен поясом изразцовых керамических плит и тяжелыми наличниками.
После Великой Отечественной войны Троицкий собор стал одним из первых отреставрированных памятников архитектуры.
«В 1969-1972 годах художники-керамисты В. Цивин и Е. Перл проводили работы по расчистке, исследованию и реставрации керамического фриза, расположенного под окнами второго этажа на фасаде Троицкого собора. Недостающие и разбитые изразцы Троицкого собора были восполнены копиями, изготовленными на Ленинградском комбинате декоративно-прикладного искусства», - заключили в епархии.