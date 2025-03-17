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Митрополит Матфей совершил монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре

Во вторник Страстной седмицы, по окончании вечернего богослужения в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил постриг в мантию насельников обители, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

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В мантию были пострижены инок Андрей (Герасимов), с наречением имени в честь преподобного Сергия Радонежского, и инок Павел (Бойко), с наречением имени в честь мученика Василия Мангазейского.

Напомним, сегодня, 16 апреля, православные отмечают Великую среду.