Митрополит Матфей совершил монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре

Во вторник Страстной седмицы, по окончании вечернего богослужения в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил постриг в мантию насельников обители, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.
Фото здесь и далее: Псковская епархия
В мантию были пострижены инок Андрей (Герасимов), с наречением имени в честь преподобного Сергия Радонежского, и инок Павел (Бойко), с наречением имени в честь мученика Василия Мангазейского.
Напомним, сегодня, 16 апреля, православные отмечают Великую среду.