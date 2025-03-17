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Обливаться водой принято в первый день Светлой седмицы

Пасхальная неделя, также известная как Светлая седмица, начинается непосредственно после празднования Пасхи. В 2025 году Воскресение Христово приходится на 20 апреля, в связи с чем Светлая седмица стартует 21 апреля и завершается 27 апреля, перед первым воскресеньем после Пасхи, которое в православной традиции именуется Красной горкой.

В первый день после празднования Светлого Христова Воскресения традиционно проводились обряды, направленные на духовное и физическое очищение. Название «мокрый» понедельнику обусловлено проведением водных процедур, таких как купания и обливания. Эти ритуалы имели сакральное значение и считались важными элементами магической практики в традиционной культуре.

В Светлый понедельник было принято ходить в гости и обмениваться крашеными яйцами и куличами. Этот день получил своё название неслучайно: считалось, что если облиться водой в этот день, то болезни уйдут, человек очистится от всего дурного и укрепит своё тело и дух на весь следующий год.