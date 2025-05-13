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Заключенного из Великих Лук покрестили

Заключенный из Великих Лук решил совершить таинство крещения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Обряд совершил иерей Владимир Флавьянов, являющийся помощником начальника учреждения по работе с верующими. Он поддержал желание одного из осужденных отряда по хозяйственному обслуживанию, изъявившего принять крещение. Таинство прошло в православной часовне на территории СИЗО-2.

Перед началом процедуры осужденному была прочитана лекция о духовно-нравственных основах христианской жизни. По словам самого осужденного, решение прийти к вере созрело в неволе после встреч со священником и долгих размышлений, приведших к раскаянию в содеянном и стремлению к духовному очищению.

«Оказавшись в условиях несвободы, у людей нередко происходит глубокая переоценка ценностей. Осужденные, оглядываясь на прошлое, зачастую испытывают искреннее раскаяние и стремятся к духовному перерождению. Наша задача – поддержать их в этом стремлении, помочь обрести новый смысл жизни и встать на путь исправления», - отметил заместитель начальника СИЗО-2 Роман Бирюков.