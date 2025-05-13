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Послание патриарха Кирилла зачитали на международном конгрессе «Единение»

Послание патриарха Московского и Всея Руси Кирилла зачитал архиепископ Зеленоградский Савва, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Последние годы отмечены ростом интереса современников и паломничества. Для многих людей поездки по святым местам – это замечательная возможность приобщиться к богатому историческому и духовно-культурному наследию нашего народа, больше узнать о православии, о жизни и миссии церкви. Сегодня представительство великого Московского патриархата принимает активное участие в развитии паломничества и разрабатывает новые маршруты. Экскурсоводы, руководители паломнических служб регулярно повышают квалификацию. Надеюсь, что работа конгресса внесет свой вклад в укрепление взаимодействия церкви с государственными властями и образовательными организациями, а также поможет содействовать развитию паломничества в России и Беларуси. Желаю всем вам доброго здоровья и плодотворных дискуссий», - говорилось в послании.

Напомним, что сегодня стартовал второй день международного конгресса «Единение», посвященного развитию туризма и паломничества в Псковской области.