←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости епархии 04.06.2025 17:540 «Собственной персоной»: Митрополит Матфей о роли РПЦ в современном обществе. ВИДЕО 11.06.2025 09:150 Святителя Луку вспоминают православные 10.06.2025 20:202 Круглый стол к 30-летию возрождения храма Александра Невского состоится в Пскове 09.06.2025 21:000 Реставрация Серафимовского придела продолжается в Троицком соборе Пскова 08.06.2025 09:000 День Святой Троицы празднуют православные христиане 8 июня 07.06.2025 09:190 Троицкая родительская суббота проходит у православных 
Церковь / Новости епархии

Святителя Луку вспоминают православные

11.06.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

11 июня православные верующие вспоминают святителя Луку, а в народном календаре на эту дату приходится день Федосьи Колосяницы. Также в этот день чтят нескольких чудотворных икон Божией Матери - «Споручница грешных», «Недремлющее Око», «Умягчение злых сердец» и «Нерушимая стена».

Как и в любой другой день народного календаря, 11 июня у наших предков были свои традиции и приметы. 

Считалось, что 11 июня влюбленным или новобрачным нужно подарить маленькие булки. Нередко такую выпечку смазывали медом, который считался символом искренности и добрых чувств. 

Кроме того, в этот день клали хлеб в углы жилища, чтобы задобрить домового. Прикармливали хлебом и скот. Наши предки считали, что это помогает увеличить плодородие стада, пишет «МК в Пскове».

Существовало 11 июня и несколько запретов, которые ни в коем случае нельзя было нарушать. Например, в этот день строго запрещалось свататься и вступать в брак. Говорили, что такое замужество не будет счастливым для женщины. Также лучше было отложить любые дальние поездки, которые могли привести к препятствиям. По этим же причинам лучше не начинать никакие важные дела и проекты, так как они изначально обречены на провал.

11 июня нужно избегать гостей и чужих людей в своем доме, чтобы не наполнить свой дом энергией неудач.

Несколько примет в этот день связаны с погодой и природой. Во-первых, туман над водой по утрам сулил хорошую, ясную погоду. Во-вторых, жаркий день предвещал изобильное лето и богатый урожай. А вот гром предсказывал не только дождь, но и богатый урожай зерна.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
11.06.2025, 09:150 Святителя Луку вспоминают православные 10.06.2025, 20:202 Круглый стол к 30-летию возрождения храма Александра Невского состоится в Пскове 10.06.2025, 17:420 Митрополит Матфей совершил чин освящения колоколов храма Вознесения Господня в Порховском районе 09.06.2025, 21:000 Реставрация Серафимовского придела продолжается в Троицком соборе Пскова
08.06.2025, 21:000 В РПЦ призвали не прививать детям страх перед многодетностью 08.06.2025, 09:000 День Святой Троицы празднуют православные христиане 8 июня 07.06.2025, 09:190 Троицкая родительская суббота проходит у православных  06.06.2025, 16:500 «Пастырь»: Праздник Святой Троицы
06.06.2025, 10:470 «Пастырь»: Праздник Святой Троицы. ВИДЕО 06.06.2025, 09:150 Монастырь Симеона Богоприимца в Пскове обсудят на очередных Александро-Невских беседах 05.06.2025, 19:500 Паломническая поездка на Духову гору пройдёт 9 июня 04.06.2025, 17:540 «Собственной персоной»: Митрополит Матфей о роли РПЦ в современном обществе. ВИДЕО
04.06.2025, 17:320 Православие распространено среди людей любых профессий — митрополит Матфей 04.06.2025, 17:110 Митрополит Матфей: Наши православные собратья на Западе проходят тяжелые испытания 04.06.2025, 16:480 До полумиллиона человек совершают паломничество в Псковскую область — митрополит Матфей 04.06.2025, 16:320 Это героизм, достойный того, чтобы о нем знали — митрополит Матфей о гибели псковского священника в зоне СВО
04.06.2025, 15:550 Митрополит Матфей: Епархия старается создавать положительный контент 04.06.2025, 15:420 Ведется подбор епископа для Великолукской епархии 04.06.2025, 15:320 Последние 30 лет благостно отразились на воцерковлении людей — митрополит Матфей 04.06.2025, 15:040 Митрополит Матфей: Видеопоздравление псковского духовенства с 9 мая облетело весь мир
04.06.2025, 14:220 Митрополит Матфей: На Псковской земле много верующих 04.06.2025, 13:260 42 тысячи человек приняли обряд крещения в зоне СВО — митрополит Матфей 04.06.2025, 13:160 Митрополит Матфей: Церковь объединяет людей в молитвенном общении 03.06.2025, 15:010 Звание Героя России присвоили погибшему в зоне СВО псковскому священнику Антонию Савченко
31.05.2025, 10:200 Посвященная открытию обители фотовыставка проходит в Спасо-Елеазаровском монастыре 29.05.2025, 22:160 Состоялась встреча митрополита Матфея и Николая Козловского 28.05.2025, 10:590 В разработке учебника по духовно-нравственной культуре РФ участвует митрополит Тихон 27.05.2025, 20:020 Проектную документацию по реставрации объекта культурного наследия «Лазарет» согласовал профильный комитет
26.05.2025, 23:172 Зданию бывшей Духовной семинарии в Пскове вернут его вид до 1917 года 23.05.2025, 16:110 Отпевание архимандрита Тавриона состоялось в Псково-Печерском монастыре 23.05.2025, 11:070 «Пастырь»: О роли и просветительской деятельности Кирилла и Мефодия. ВИДЕО 23.05.2025, 09:150 Завершились работы по устройству системы водоотведения вокруг церкви Николы со Усохи в Пскове
22.05.2025, 12:543 Новый каменный храм построят в Пскове 21.05.2025, 17:550 Об историях героев Великой Отечественной войны поговорят на лекции в Пскове 21.05.2025, 17:510 В РПЦ предложили меры по снижению числа разводов 21.05.2025, 16:440 Погибший в зоне СВО псковский священник перед гибелью спас пятерых человек
19.05.2025, 21:200 Молебен в честь окончания учебного года проведут в Великих Луках 17.05.2025, 21:400 Архиепископ Зеленоградский Савва: Главная цель паломничества - передать духовный опыт 17.05.2025, 20:400 Епископ Истринский Серафим: Синодальный отдел по делам молодёжи будет и дальше сотрудничать с Псковской митрополией 17.05.2025, 18:370 Дискуссионную сессию провели в Псково-Печерском монастыре
17.05.2025, 16:200 Веселые старты дружбы организуют в Пскове 25 мая 17.05.2025, 16:000 Председатель белорусского союза туриндустрии: Паломничество может быть естественным антидепрессантом 17.05.2025, 15:000 Разработка паломнического маршрута для молодежи прошла в Псковской области 17.05.2025, 14:160 Митрополит Матфей: Мы знаем, как использовать паломничество для привлечения молодёжи к церковной жизни
17.05.2025, 13:180 Николай Валуев: Госдума отреагирует на решения конгресса «Единение» 17.05.2025, 12:370 Дмитрий Чернышенко: Конгресс «Единение» - важная площадка для обмена опытом 17.05.2025, 11:480 Михаил Ведерников: Псковская область - ключевой центр духовного притяжения 17.05.2025, 11:361 Послание патриарха Кирилла зачитали на международном конгрессе «Единение»
17.05.2025, 11:180 Второй день международного конгресса «Единение» стартовал в Печорах 16.05.2025, 20:110 Международный Конгресс «Единение» начал свою работу в псковской епархии 16.05.2025, 16:580 Ивановский девичий монастырь на Завеличье станет темой очередных Александро-Невских бесед 16.05.2025, 10:140 В Печорах стартует международный конгресс «Единение» под эгидой РПЦ
15.05.2025, 21:400 Игумения Татиана назначена на должность игумении Спасо-Елеазаровского женского монастыря 15.05.2025, 20:390 Великолукский и Невельский епископ Сергий отправлен на покой 15.05.2025, 16:340 Отпевание погибшего в зоне СВО отца Антония Савченко состоится в Пскове 18 мая 15.05.2025, 10:060 Заключенного из Великих Лук покрестили
14.05.2025, 21:430 Патриарх Кирилл удостоил погибшего в зоне СВО псковского священника ордена благоверного князя Димитрия Донского I степени 14.05.2025, 21:130 В Великих Луках открылся первый в регионе Епархиальный церковный музей 14.05.2025, 09:420 Началась установка иконостаса в храме Входа Господня в Иерусалим в плюсской деревне Посолодино 13.05.2025, 20:360 Троицкий собор организовал сбор помощи семье погибшего клирика
13.05.2025, 11:200 Опубликован текст последнего видеообращения погибшего в зоне СВО псковского священника 13.05.2025, 07:300 Завершился монтаж системы водоотведения в церкви Николы со Усохи в Пскове 12.05.2025, 15:040 XVI Международные Александро-Невские чтения стартовали в Пскове 12.05.2025, 11:480 Епархиальный музей откроется в Великих Луках 14 мая 
11.05.2025, 19:200 Николай Козловский: Патриарх Тихон сохранил самые главные ценности РПЦ 11.05.2025, 13:390 Принесение мощей святителя Тихона в куньинский поселок Клин состоялось 11 мая 11.05.2025, 10:402 Фотофакт: Церковь возводят на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского в Пскове 10.05.2025, 18:160 Псковичи смогут присоединиться к Александро-Невским чтениям в онлайн режиме
09.05.2025, 10:100 «Пастырь.Защитники Отечества»: Архимандрит Алипий. ВИДЕО 08.05.2025, 23:000 Накануне Дня Победы митрополит Матфей совершил панихиду по павшим воинам 08.05.2025, 15:390 Видеопоздравление ко Дню Победы подготовила Псковская епархия 08.05.2025, 13:580 Приняты работы по реставрации Успенского собора в Святогорском монастыре
06.05.2025, 20:400 Лекция о развитии нотариальных сделок пройдет в Пскове 06.05.2025, 20:200 Сотрудники УФСИН приняли участие в молебне о воинах и Отечестве 06.05.2025, 20:000 Международный конгресс «Единение» пройдет в Печорах 16-17 мая 06.05.2025, 19:400 Новые колокола отлили для храма в порховской деревне Бельске Устье
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru