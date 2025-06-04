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Святителя Луку вспоминают православные

11 июня православные верующие вспоминают святителя Луку, а в народном календаре на эту дату приходится день Федосьи Колосяницы. Также в этот день чтят нескольких чудотворных икон Божией Матери - «Споручница грешных», «Недремлющее Око», «Умягчение злых сердец» и «Нерушимая стена».

Как и в любой другой день народного календаря, 11 июня у наших предков были свои традиции и приметы.

Считалось, что 11 июня влюбленным или новобрачным нужно подарить маленькие булки. Нередко такую выпечку смазывали медом, который считался символом искренности и добрых чувств.

Кроме того, в этот день клали хлеб в углы жилища, чтобы задобрить домового. Прикармливали хлебом и скот. Наши предки считали, что это помогает увеличить плодородие стада, пишет «МК в Пскове».

Существовало 11 июня и несколько запретов, которые ни в коем случае нельзя было нарушать. Например, в этот день строго запрещалось свататься и вступать в брак. Говорили, что такое замужество не будет счастливым для женщины. Также лучше было отложить любые дальние поездки, которые могли привести к препятствиям. По этим же причинам лучше не начинать никакие важные дела и проекты, так как они изначально обречены на провал.

11 июня нужно избегать гостей и чужих людей в своем доме, чтобы не наполнить свой дом энергией неудач.

Несколько примет в этот день связаны с погодой и природой. Во-первых, туман над водой по утрам сулил хорошую, ясную погоду. Во-вторых, жаркий день предвещал изобильное лето и богатый урожай. А вот гром предсказывал не только дождь, но и богатый урожай зерна.