Церковь / Новости епархии

Митрополит Матфей провел встречу с председателем «Изборского клуба»

Встреча митрополита Псковского и Порховского Матфея и председателя «Изборского клуба» Александра Проханова состоялась 18 августа у поклонного креста в Старом Изборске, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фотографии диакона Павла Киреева

Также во встрече принял участие секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев. У поклонного креста участники встречи совершили славление животворящему Кресту Господню.

В память о встрече митрополит Матфей преподнес Александру Проханову образ Пресвятой Богородицы «Казанская».

Экспертный «Изборский клуб» - сообщество известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2012 во время празднования 1150-летия города Изборск. Председатель клуба - писатель Александр Проханов.