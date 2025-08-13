Церковь / Новости епархии

На Успенской площади в Печорах началась малая вечерня

На Успенской площади в Печорах началась малая вечерня, сообщается в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

Видео: Псково-Печерский монастырь

Напомним, 28 августа православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати главных праздников в Русской православной церкви. Установлен в память о кончине Божией Матери. К нему христиан ведет двухнедельный Успенский пост, который по строгости можно сравнить с Великим постом.

Трансляция богослужений в праздничные дни будет проходить в группе монастыря.

27 августа - в 18.00 начнется всенощное бдение.

28 августа - в 10.00 стартует божественная литургия.

29 августа запланировано всенощное бдение с чином погребения Плащаницы Божией Матери, начало в 18.00.