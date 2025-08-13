На Успенской площади в Печорах началась малая вечерня, сообщается в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.
Видео: Псково-Печерский монастырь
Напомним, 28 августа православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати главных праздников в Русской православной церкви. Установлен в память о кончине Божией Матери. К нему христиан ведет двухнедельный Успенский пост, который по строгости можно сравнить с Великим постом.
Трансляция богослужений в праздничные дни будет проходить в группе монастыря.