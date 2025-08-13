Церковь / Новости епархии

Студент Академии художеств расписывает стены часовни Серафима Саровского и Тимофея Святогорского в Пушкинских Горах

Учащиеся Пушкиногорской школы искусств имени С.С. Гейченко стали свидетелями творческого процесса реставрации старинной часовни в честь преподобных Серафима Саровского и Тимофея Святогорского. В храме идут работы по росписи стен. С творческим процессом ребят и преподавателей школы ознакомил автор проекта росписи, студент Академии художеств Александр Варнавский, сообщили в группе «Пушкинские Горы. Казанская церковь» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Пушкинские Горы. Казанская церковь» / «ВКонтакте»

Преподаватель школы Алвина Ивановна обсудила с автором проекта важные моменты искусства иконописи и выразила надежду, что эта встреча станет вдохновением для будущих поколений молодых художников. Она также обратилась к студенту с просьбой рассказать ребятам немного о себе и своем пути в искусстве.

«Данная встреча была организована до окончания работ по часовне, чтобы юные художники могли соприкоснуться с процессом росписи и почерпнуть новые знания», - отметили в группе.

Завершилась встреча обсуждением впечатлений учеников о работах художника. Настоятель Казанской церкви протоиерей Михаил Иванов представил мнение доктора наук в области искусства Светланы Степановой о проделанной работе.

«На мой взгляд, росписи выдержаны в хорошей стилистике, сочетающей условную плоскостность форм и реалистичность пластики фигур, не снижающих духовного содержания образов. Включение узнаваемых природных мотивов отвечает и иконографии житийных сюжетов, и образу Пушкинских Гор с их целительной для души природой. Живопись росписей лёгкая, светлая, не перегруженная излишней детализацией, что гармонично для небольшого пространства и свидетельствует о хорошем вкусе автора», - отметила доктор искусствоведения Светлана Степанова.