Художественная ковка украсит ограждение вокруг церкви Николы со Усохи в Пскове

Художественная ковка украсит ограждение подпорной стены вокруг церкви Николы со Усохи в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Ограждение выполнили в Псковской кузнечной мастерской. Его установят после завершения всех работ.

В настоящий момент продолжается облицовка декоративным природным камнем опорной стены. Она построена вокруг церкви и предотвращает обрушение грунта.

«По проекту территория, прилегающая к храму, после исследований археологов понижена до уровня дневной поверхности, которая соответствует времени строительства церкви. К храму можно будет спуститься по удобным лестницам. Они устроены с южной и северной стороны и обеспечивают свободный доступ ко всем входам», - отметили в организации.

Отмечается, что памятник архитектуры XV-XVI веков федерального значения, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Реставрируется по проекту, утвержденному в министерстве культуры России.

«Одно из значительных и интересных возвращений исторического облика храму можно будет наблюдать в ближайшее время: изменится входная группа в памятник архитектуры. Будет раскрыто крыльцо. В ходе перестроек оно было заложено и закрыто, служило долгие годы подсобным помещением. Реставраторы по проекту архитектора Евгения Иванова удалят позднее заполнение, сделают открытую паперть, которая будет иметь завершение в виде двух колонн», - добавили в организации.