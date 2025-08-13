Церковь / Новости епархии

Крест и колокола освятили в великолукском храме Успения Пресвятой Богородицы

В Великих Луках состоялось торжественное освящение колоколов и креста для строящегося православного храма в честь Успения Пресвятой Богородицы, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Храм возводится на историческом месте — на территории старинного Коломенского кладбища, где ранее располагался одноимённый каменный храм, разрушенный в середине прошлого века.

Чин освящения совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей. В торжестве приняли участие благотворители — промышленники, предприниматели и представители бизнеса, глава города Великие Луки Николай Козловский, глава администрации города Андрей Беляев, депутаты Великолукской городской Думы, представители администрации, Великолукской епархии, будущий настоятель храма отец Иоанн (Ильницкий), церковный хор и местные жители.

Первый звон в колокола совершили митрополит Матфей и Николай Козловский. «С этого момента храм обрёл свой голос — голос, который будет звать к молитве, к тишине, к размышлению о вечном», - уточнили в администрации.

«Строительство храма можно сравнить с рождением ребёнка. Люди молятся, переживают, чтобы он принёс плод доброй жизни — и для семьи, и для общества. Храм — это не просто стены. Это место особого Божьего присутствия. Под сводами храма собирается благодать, которая возвышает нас над суетой, к размышлению о вечности. Сегодня мы освятили колокола и крест — храм обрёл голос. Этот звон будет напоминать каждому о высшем смысле жизни. Особая благодарность — Николаю Николаевичу Козловскому за постоянную поддержку, всем благотворителям — за молитвы, труд и щедрость. Мы находимся на важной вехе в истории Великих Лук. И день великого освящения храма уже близок», - отметил в своём обращении владыка Матфей.

«Глубокоуважаемый владыка, уважаемые служители епархии, уважаемые великолучане! Сегодня мы присутствуем на по-настоящему значимом событии для города — освящении колоколов храма, который строится на месте разрушенной святыни. Это выражение уважения к нашему прошлому, к духовным традициям, к преемственности поколений. Строительство стало возможным благодаря инициативе епископа Сергия, поддержке администрации и вкладу великолучан. Этот храм строится всем миром — и это добрая традиция нашей земли. Особая благодарность владыке Матфею за участие в сегодняшнем освящении. Для нас это большая честь. Пусть новый храм укрепит духовную силу Великих Лук и всего общества», - подчеркнул глава города Николай Козловский, выступая перед собравшимися.

В завершение торжества митрополит Матфей передал Великолукской епархии икону покровителя города — преподобного Мартирия Зеленецкого — как символ духовного покровительства и молитвенной поддержки.