Воспитанники Псково-Печерской духовной семинарии побывали в «Михайловском» в праздник Рождества Богородицы

Вчера, 21 сентября, когда Русская православная церковь отмечала один из самых значимых, двунадесятых праздников — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» посетила группа воспитанников Псково-Печерской духовной семинарии.

Учащиеся Псково-Печерской духовной семинарии у дома поэта в мемориальной усадьбе «Михайловское». Фото Марины Горбачёвой, Пушкинский заповедник

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, семинаристы приехали в Пушкинские Горы рано утром. Они приняли участие в праздничной божественной литургии, поклонились могиле поэта в Свято-Успенском Святогорском монастыре. Во второй половине дня молодые люди побывали на экскурсиях в мемориальных усадьбах Пушкинского заповедника — в «Михайловском» и в «Тригорском». Как рассказала сопровождающая группу научный сотрудник музея-заповедника хранитель коллекции изобразительного искусства «Михайловского» Ольга Сандалюк, молодые люди оказались внимательными слушателями. Вопросы, которые они задавали экскурсоводу касались жизни и смерти поэта; также их интересовал усадебный быт во времена Пушкина.

В музее отметили, что визиты семинаристов в «Михайловское» уже стали доброй традицией и многие из семинаристов (а в группе из 19 человек были учащиеся всех, от I до IV курсов) были в псковских пушкинских местах уже не впервые.