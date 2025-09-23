Церковь / Новости епархии

Вселенские бабьи именины: День Веры, Надежды и Любови

Православные в этот день отмечают память четырех мучениц — Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Согласно преданию, София была вдовой и воспитывала своих дочерей в христианском благочестии. Узнав об этом, император попытался обратить их в язычество — сначала уговорами и подарками, а затем угрозами.

Девушки оказались стойкими, и правитель приказал подвергнуть их пыткам. Юные христианки чудесным образом перенесли их невредимыми, а погибли, только будучи обезглавленными. София похоронила своих дочерей и спустя три дня скончалась от горя. На момент смерти Вере было двенадцать лет, Надежде — десять, а Любови — всего девять.

Изначальные греческие имена девушек — Пистис, Элпис и Агапэ — были переведены на русский язык, а имя матери — София (что означает «мудрость») — сохранило оригинальное звучание.

На Руси в этот день праздновали свои именины многие девушки и женщины, ведь эти четыре имени были очень популярны в народе. Поэтому со временем начали отмечать большой праздник — Вселенские бабьи именины. С ним поздравляли всех женщин. Именины праздновали обычно три дня, прославляя материнскую мудрость и женские добродетели — веру, надежду и любовь.

В старину женщины начинали Вселенские бабьи именины с плача, чтобы символически смыть горести и облегчить жизнь. Девушки подрезали волосы для счастья на год. После плача умывались заговоренной водой и выливали ее под дерево. Праздник длился три дня, женщины готовили угощения, пекли каравай и молились о благополучии. 30 сентября пекли большой каравай, зажигали свечи в храмах и молились святым мученицам о здоровье и детях. Женщинам дарили подарки, проводили обряды на счастье и стирали белье в родниковой воде. Чтобы муж был верен, женщины заговаривали иглу и прятали ее под порогом. На закате устраивали «вечерины» для знакомства. День считался удачным для рыбалки.

Как правило, праздник в память Веры, Надежды и Любови выдается ясным и теплым. Люди подмечали: если журавли полетят в этот день на юг, то на Покров уже будет мороз, пишет calend.ru.