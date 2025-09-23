Церковь / Новости епархии

При реставрации печорской церкви в барабане купола обнаружили световые окна

В ходе реставрации церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах обнаружены световые окна в барабане купола, сообщается в Telegram-канале автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фотографии: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Четыре окна были зашиты изнутри барабана и снаружи. О их существовании к настоящему времени никто не помнил. Причиной могли стать решения по сохранению тепла во время предыдущих ремонтов храма.

В настоящее время памятнику архитектуры вернули первоначальный исторический вид. Установили воссозданные по аналогам оконные рамы из дерева в барабане купола. Также завершены кровельные работы. Заменили стропильную систему. Кровлю выполнили из меди.

Завершается благоустройство территории вокруг церквей Сорока Севастийских мучеников и Святой Варвары. Выполнен полный комплекс работ по укреплению и реставрации стен, замене полов, оконных и дверных заполнений, радиаторов отопления.

Построена и оборудована газовая котельная, к храму подвели все коммуникации, установили противопожарную и охранную системы, отреставрировали и позолотили иконостас.

Существующая церковь построена в 1817 году на пожертвования прихожан и церковные средства на месте сгоревшей одноименной церкви. Масштабная реставрация проводится впервые. Завершение работ запланировано в конце 2025 года.