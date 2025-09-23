Церковь / Новости епархии

392 года назад скончался псковский наместник, родоначальник династии Романовых и патриарх Филарет

Патриарх Филарет (в миру Федор Никитич Романов, двоюродный брат царя Феодора Иоанновича) родился примерно в 1554 году. О монашестве и духовной карьере он не помышлял, тому было много причин – он являлся одним из первых щеголей Москвы, племянником царицы Анастасии, считался возможным соперником Бориса Годунова в борьбе за власть после смерти Федора Иоанновича в 1598 году.

На изображении: Патриарх Филарет (Портрет работы Тютрюмова Н.Л., 19 век, Эрмитаж, Санкт-Петербург

В 1590-е годы Федор Романов занимал ряд государственных и военных постов: был псковским наместником, участвовал в переговорах с послом императора Рудольфа II, служил воеводой в ряде полков.

В 1600 году, вместе с другими Романовыми, подвергшимися опале при Борисе Годунове, был сослан. Он сам и его жена Ксения Ивановна Шестова были насильно пострижены в монахи под именами «Филарет» и «Марфа», что должно было лишить их прав на престол. Единственный выживший их ребенок — Михаил Федорович — впоследствии был, после окончания Смутного времени, избран в 1613 году царем.

В 1605 году Филарет, освобожденный как «родственник» из Антониево-Сийского монастыря Лжедмитрием I, занял важный церковный пост – митрополит Ростовский.

В 1610 году он принял участие в свержении Василия Шуйского и стал активным сторонником семибоярщины. В июне 1619 года его интронизацию по чину поставления Московского Патриарха совершил бывший в Москве Иерусалимский Патриарх Феофан III.

Будучи родителем государя, до конца жизни официально был его соправителем и фактически руководил московской политикой. В правительственных указах имя Патриарха стояло рядом с именем царя, он носил титул «Великий Государь, Святейший Патриарх Филарет Никитич».

Годы Патриаршества Филарета ознаменовались рядом значительных церковных и государственных реформ.

С самого начала многое он сделал для восстановления в стране государственности после Смуты - добился проведения поземельной переписи, что обеспечило справедливое распределение подати и увеличило доходы казны; с помощью церковного суда укрепил дисциплину в государстве; начал реформирование армии и развитие хозяйства; заботился об открытии новых школ и духовном просвещении.

Также Филарет навел порядок в области церковного управления - им были учреждены особые Патриаршие приказы, которые упорядочивали церковные дела. В 1620 году по его благословению была учреждена новая Тобольская епархия, имевшая огромное значение для распространения христианства среди народов Сибири, пишет calend.ru.

Большое внимание Патриарх уделял внешней политике, руководил дипломатическими сношениями, а также создал шифр для дипломатических бумаг. В то же время он предпринимал много усилий для ограждения России от западных религиозных влияний.

Умер Патриарх Филарет (1) 11 октября 1633 года, был погребен в Успенском соборе Московского Кремля.