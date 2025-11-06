Церковь / Новости епархии

Отошел к Господу 98-летний духовник Великолукской епархии Иоанн Миронов

Сегодня на 99-году жизни отошёл к Господу духовник Великолукской епархии «Детской миссии» Иоанн Миронов, поминаемый как новопреставленный иеросхимонах Иоанн, сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии.

Фото: Великолукская епархия

Он скончался 7 ноября в 6:00 в обители милосердия «Милующая» в деревне Вехно. Год назад батюшка принял схиму, но просил не сообщать об этом до его смерти.

«Просим молитв и поминаем его как новопреставленного иеросхимонаха Иоанна. Вечная память и Царствие Небесное духовному наставнику и молитвенному заступнику Детской миссии новопреставленному иеросхимонаху Иоанну», - сказали в Великолукской епархии.