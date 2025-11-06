Церковь / Новости епархии

Отреставрированное ограждение на солею установили в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах

В церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах установлено отреставрированное ограждение на солею, сообщили сообщили в Telegram-канале «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове»

Солея — возвышение пола перед алтарной преградой и является как бы продолжением алтаря наружу. Со стороны средней части храма солея обычно ограждена невысокой решёткой. В храме Сорока Севастийских мучеников она выполнена в виде ажурной ковки с позолотой.

Напольное покрытие солеи выполнено из натурального дерева — прочной сибирской лиственницы.

На место возвращено приведенное в порядок паникадило. Светильник установили, выправив соотношение оси размещения. Она единая для солеи и царских врат.

Храм построен в 1817 году. Реставрируется впервые. Выполнен полный комплекс работ с укреплением стен и фундаментов, заменой полов и кровли, благоустройством территории, строительством газовой котельной и подключением инженерных сетей.

В четверике, на куполе, гранях восьмерика, столбах и стенах /в верхней части/, в притворе — отреставрированы росписи, выполненные масляной краской. Об их истории сообщает следующая надпись на северо-восточном столбе: «Храм расписан с 1965 по 1969 годы по образцам древнерусской живописи художниками Ивановым С.П. и Павловским Ю.В. при настоятеле Евстафьеве, церковном старосте Панове Н.П.». Подобная живопись в алтарной части храма, за исключением свода над престолом, где сохранилась часть композиции «Троицы» хорошего академического письма.

Церковь по своим формам, декору фасадов относится к стилю провинциального барокко с элементами классицизма.

Живопись привели в порядок псковские иконописцы под руководством Александра Кетросана.