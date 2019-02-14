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Православные встречают Благовещение

В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в Благовещенском соборе Московского Кремля Божественную литургию Василия Великого.

Благовещение - один из древнейших христианских праздников, верующие вспоминают событие, описанное в Евангелии от Луки, когда Деве Марии в городе Назарете явился архангел Гавриил и возвестил о том, что у нее родится сын, который станет спасителем мира.

В славянском народном календаре Благовещение воспринимается как время начала весны. Старинная русская традиция этого праздника - выпускать птиц из клеток на свободу. Считается, что птица донесет весть о свободе ангелу-хранителю человека, а тот обязательно поможет ему в течение года, напоминает ТАСС.

В праздник Благовещения верующими соблюдается строгий запрет на любую работу, в том числе, домашнюю.