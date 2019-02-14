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Церковь / Новости патриархии

Вербное воскресенье отмечают православные

21.04.2019 06:04|ПсковКомментариев: 0

Вербное воскресенье отмечают православные сегодня, 21 апреля. Вход Господень в Иерусалим, известный в России как Вербное Воскресенье, отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой. По случаю великого праздника митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе. Начало исповеди и чтения часов - 9.30. Встреча митрополита в 10.00.

Праздник Входа Господня в Иерусалим считается особо почитаемым среди верующих, так как, согласно Евангелию, в этот день Господь явил свое царство на земле, призвав людей стать подданными человека, единственным оружием которого была любовь. Этот день считается также символом будущего воцарения Бога.

Праздник связан с торжественным днем в жизни Иисуса Христа, когда он верхом на молодой ослице въехал в Иерусалим, и весь город вышел ему навстречу. Как сказано в Евангелии, люди снимали с себя верхние одежды и бросали их на дорогу, по которой ехал Иисус. Они устилали его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами «Осанна!», как обычно обращались только к царю. Причиной ликования было чудо, которое совершил накануне Иисус, воскресив Лазаря и доказав тем самым свое право называться Сыном Божиим.

В России в этот день принято освящать веточки вербы - первого растения, которое оживает после долгой зимы. В народе считалось, что освященная верба очищает и отгоняет нечистую силу. Веточки вербы ставили в переднем углу за икону и хранили весь год.

Сегодня соблюдающие Великий Пост могут позволить себе более разнообразную пищу - можно есть рыбу, использовать растительное масло и даже разрешается выпить немного красного вина.

Напомним, что с 20 апреля организованы дополнительные рейсы до городских кладбищ.

Теги: #РПЦ #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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