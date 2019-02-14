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Православные христиане отмечают Чистый четверг

25.04.2019 08:30|ПсковКомментариев: 0

Великий пост подходит к концу - у православных всего мира идет Страстная неделя - подготовка к главному празднику христиан - Пасхе. Сегодня верующие отмечают Великий четверг, начиная с которого в течение трех дней все церковные службы будут посвящены воспоминанию земных страданий Иисуса Христа.

При этом сам Великий четверг, который также называется Чистым, посвящается воспоминанию тайной вечери, на которой Спаситель омыл ноги Своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения.

На богослужении в честь Великого четверга также вспоминают предательство Иуды и совершают освящение мира - благовонного масла для христианских обрядов.

Сегодня во всех православных храмах служат литургию Василия Великого. Дома верующие начинают готовиться к празднику. Хозяйки пекут пасхальные куличи и красят яйца.

В Чистый четверг нужно «подготовить свое тело к Пасхе». Необходимо тщательно вымыться, в особенности это касается детей и больных, ведь вода в Чистый четверг смывает все болезни и защищает от неурядиц. В Великий четверг принято подводить итог своей жизни - осмысливать, что сделал, а до чего так и не дошли руки.

Пасха в этом году приходится на 28 апреля. В ночь на воскресенье митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит Пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Начало в 23.00.

Теги: #РПЦ #Псковская епархия #пасха
Источник: Псковская Лента Новостей
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