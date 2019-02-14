Церковь / Новости патриархии

Сегодня у православных самый скорбный день - Страстная пятница

Сегодня - Великая или Страстная пятница - самый скорбный день в году для христиан. Она предшествует празднику Пасхи и посвящена воспоминанию о дне распятия Иисуса Христа, который умер, искупая людские грехи. Формы чествования Страстной пятницы широко варьируются - от простого воспоминания или специальных богослужений у протестантов до особого литургического чина в Восточных церквах и сложного литургического церемониала в Римско-католической церкви, сообщает Православный календарь.

Во второй половине дня, когда, как считается, свершилась Крестная смерть Иисуса, во всех православных храмах из алтаря выносится плащаница, изображающая снятие с Креста тела Господня. Она полагается на середину храма, и верующие совершают перед ней благоговейное поклонение, вспоминая страсти Господни. Плащаница находится в центре храма до начала воскресного пасхального богослужения. В день Пасхи она вновь возвращается на Престол алтаря.

В Великую пятницу Литургии не бывает, потому что в этот день Сам Господь принес Себя в жертву, был распят, а совершаются Царские Часы. Вечерня совершается в третьем часу дня, в час смерти Иисуса Христа на кресте, в воспоминание снятия с креста тела Христова и погребения Его.

В Страстную пятницу верующие соблюдают строжайший пост - можно есть только хлеб и пить воду.