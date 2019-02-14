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Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в заседании Президиума Общества русской словесности

21 мая в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Президиума Общества русской словесности.

В мероприятии приняли участие: председатель Патриаршего совета по культуре, ответственный секретарь Общества русской словесности митрополит Псковский и Порховский Тихон; ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, президент Российского Союза ректоров В.А. Садовничий; член Комитета Совета Федерации ФС РФ по регламенту и организации парламентской деятельности О.П. Ткач; советник Президента РФ по вопросам культуры, президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы В.И. Толстой; руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки С.С. Кравцов; заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ И.А. Яровая; президент Российского книжного союза, председатель Императорского православного палестинского общества С.В. Степашин; статс-секретарь — заместитель министра просвещения РФ П.С. Зенькович; председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда; президент Фонда изучения исторической перспективы Н.А. Нарочницкая и другие.

Заседание открылось вступительным словом председателя Общества русской словесности Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором Предстоятель Русской Православной Церкви, в частности, поблагодарил ректора МГУ Виктора Антоновича Садовничего за согласие занять пост заместителя председателя Общества.

В завершение своего выступления Святейший Патриарх Кирилл огласил повестку дня заседания.

Затем выступил ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничий.

Основным направлениям деятельности Министерства просвещения России по сохранению, защите и развитию русского языка посвятил свой доклад статс-секретарь — заместитель министра просвещения П.С. Зенькович.

Об основных результатах и развитии процедур оценки качества подготовки обучающихся по русскому языку и литературе рассказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки С.С. Кравцов.

Новые возможности педагогического образования стали темой выступления ректора Московского педагогического государственного университета А.В. Лубкова.

Президиум утвердил Положение о премии «Лучший учитель русской словесности».

Затем состоялось обсуждение вопросов подготовки Съезда Общества русской словесности.

Президиум Общества русской словесности, заслушав прозвучавшие выступления и комментарии, постановил:

- одобрить назначение ректора МГУ В.А. Садовничего заместителем председателя Общества русской словесности;

- одобрить работу, проведенную Обществом за истекшие 3 года;

- провести осенью 2019 года в Актовом зале МГУ Съезд Общества русской словесности;

- включить в повестку Съезда вопросы, предложенные в ходе заседания Президиума;

- в рамках Съезда вручить премию «Лучший учитель русской словесности».

По окончании заседания состоялась презентация новой книги Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Диалог с историей».