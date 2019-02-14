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Четыре тысячи храмов в России находятся в аварийном или разрушенном состоянии - РПЦ

В России насчитывается свыше четырех тысяч храмов в аварийном или руинированном состоянии, сообщил журналистам глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Как отметил Легойда, в ноябре 2018 года было дано поручение составить реестр таких храмов. Как пишет «Интерфакс», в четверг Священный синод выслушал доклад председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) о состоянии храмов.

«К сожалению, в России много храмов в таком состоянии, это вызывает тревогу и заботу. Чуть более четырех тысяч храмов находятся в таком состоянии. Какие-то в более тяжелом состоянии, какие-то в менее», - сказал Легойда.

Он отметил, что ежегодно количество аварийных храмов уменьшается, поскольку постоянно ведется работа по их восстановлению.

«Есть храмы, которые могут и должны быть восстановлены, есть те, которые будут законсервированы, чтобы не продолжалось разрушение. Например, в деревнях, где нет сейчас жителей», - сказал представитель РПЦ.