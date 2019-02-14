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Церковь / Новости патриархии

Госдума приняла закон о правовом статусе паломника

19.06.2019 08:00|ПсковКомментариев: 0

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон, устанавливающий специальный правовой статус паломника и паломнической деятельности. Об этом сообщает РИА-Новости.

Документ устанавливает, что паломником является лицо, совершающее путешествие на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в стране временного пребывания с целью посещения мест религиозного почитания, объектов религиозного назначения и участия в религиозных обрядах и церемониях. Исключение составляют поездки для отдыха и развлечений, а также ради деятельности, связанной с получением дохода от источников в месте временного пребывания.

Кроме того, законопроектом определяется понятие паломнической деятельности, которая может включать организацию соответствующих поездок.

«С учетом специфики паломнической деятельности законопроект предусматривает, что паломнической деятельностью признается деятельность религиозных организаций по организации паломнических поездок, в частности, по организации размещения, питания, транспортного, экскурсионного и иного обслуживания паломников, а также деятельность по установлению, по поддержанию и развитию международных связей и контактов в целях организации паломнических поездок», — говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, религиозным организациям предоставляется исключительное право осуществлять паломническую деятельность как на возмездной, так и безвозмездной основе. «Принятие законопроекта позволит защитить права верующих на посещение мест религиозного почитания, в том числе оградить их от недобросовестных организаторов таких поездок», — отмечают авторы инициативы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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