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Митрополит Тихон вошел в обновленный состав Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы

На состоявшемся 9 июля заседании Священного Синода Русской Православной Церкви было заслушано сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с предложением обновить состав Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы.

Церковно-общественный совет по защите от алкогольной угрозы образован по инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 31 марта 2009 года в целях обеспечения координации усилий церковных и светских инициатив, направленных на преодоление алкогольной угрозы в странах, находящихся на канонической территории Московского Патриархата.

На протяжении десяти лет Церковно-общественный совет участвовал в разработке и продвижении законопроектов, направленных на снижение потребления алкоголя, и оппонировал законодательным инициативам, способствующим повышению этого потребления. Также Совет осуществлял просветительскую работу, направленную на привлечение внимания широкой общественности к проблеме алкоголизации нации и на формирование у людей более осторожного отношения к безответственному употреблению алкоголя.

Как сообщается на официальном сайте Московского Патриархата, участники заседания одобрили деятельность Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы. Также был утвержден новый состав Совета.

Со стороны Русской Православной Церкви в него вошли:

- митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре, — сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы;

- епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению;

- протоиерей Димитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства;

- протоиерей Игорь Бачинин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца при Уральском горном университете г. Екатеринбурга, председатель Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение»;

- протоиерей Феодор Повный, настоятель прихода Всех святых г. Минска;

со стороны общественности:

- Бокерия Лео Антонович, директор научного Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, главный кардиохирург Министерства здравоохранения РФ, академик Российской академии наук, профессор, президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» (по согласованию), — сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы;

- Герасименко Николай Федорович, академик Российской академии наук, заслуженный врач РФ, депутат Государственной Думы, член Комитета по охране здоровья (по согласованию);

- Жданов Владимир Георгиевич, председатель «Союза борьбы за народную трезвость» (по согласованию);

- Онищенко Геннадий Григорьевич, депутат Государственной Думы ФС РФ VII созыва, заслуженный врач РФ, академик РАН (по согласованию);

- Халтурина Дарья Андреевна, кандидат исторических наук, сопредседатель Российской коалиции за контроль над алкоголем (по согласованию), — ответственный секретарь Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы;

- Шаргунов Сергей Александрович, писатель, депутат Государственной Думы ФС РФ VII созыва (по согласованию).