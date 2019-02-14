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Митрополит Псковский и Порховский Тихон отчитался о деятельности епархиальных древлехранителей

25 июля митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

Как сообщает портал Патриархия.ру, заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, возглавляемое Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, проходило в зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве.

В ходе заседания был заслушан доклад председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона о деятельности епархиальных древлехранителей. Также в связи с первой годовщиной начала работы Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта был заслушан доклад председателя Комиссии митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана о проделанной Комиссией работе. Обсуждалось выполнение и других поручений Высшего Церковного Совета.



В качестве докладчиков на заседание были также приглашены председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин, который рассказал об осуществлявшейся Советом экспертизе проектной документации по реставрации храмов и новому строительству в епархиях в 2018 году, и консультант Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Р.А. Силантьев.